Леоненко не верит в проход Динамо в 1\4 Лиги Европы

Новости спорта: "Эксперт" одного из телеканалов и бывший футболист команды Виктор Леоненко выразил мнение, что киевляне не пройдут лондонцев.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко в программе «Великий футбол» оценил шансы «Динамо» на проход «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Первое впечатление — можно играть. У Хацкевича будут железные отмазки. Выиграют — герои. Проиграют — это же «Челси». Скорее всего, киевляне не пройдут лондонцев. Разве что случайно. хотя я буду болеть за «Динамо», — считает Леоненко.

Ранее он заявлял, что для киевлян жребий в 1/8 финала Лиги Европы является приемлемым.