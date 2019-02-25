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Леоненко не верит в проход Динамо в 1\4 Лиги Европы

Леоненко не верит в проход Динамо в 1\4 Лиги Европы
07:12 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: "Эксперт" одного из телеканалов и бывший футболист команды Виктор Леоненко выразил мнение, что киевляне не пройдут лондонцев.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко в программе «Великий футбол» оценил шансы «Динамо» на проход «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Первое впечатление — можно играть. У Хацкевича будут железные отмазки. Выиграют — герои. Проиграют — это же «Челси». Скорее всего, киевляне не пройдут лондонцев. Разве что случайно. хотя я буду болеть за «Динамо», — считает Леоненко.

Ранее он заявлял, что для киевлян жребий в 1/8 финала Лиги Европы является приемлемым.

 
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Все по теме:

Лига Европы, ФК Динамо К, Челси, Виктор Леоненко.
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