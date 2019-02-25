Юный талант Динамо заинтересовал Олимпиакос

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11:49 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта: Украинец из Динамо Цитаишвили оказался в списке интересов греческого клуба после успешной игры молодежки киевлян.

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили может покинуть столичный клуб, сообщает Sportime.

По информации источника, греческий «Олимпиакос», который недавно вылетел из Лиги Европы именно от «бело-синих», интересуется 18-летним вингером. Селекционерам «Олимпиакоса» понравилась игра Цитаишвили в матчах юношеской Лиги чемпионов и они начали собирать информацию об украинце.

Однако, грекам будет сложно заполучить игрока, поскольку Цитаишвили недавно подписал с киевским клубом новый пятилетний контракт, кроме того, его трансферная стоимость существенно выросла и «Динамо» вряд ли будет отпускать его именно сейчас.

Напомним, в следующей стадии Лиги Европы «Динамо» сразится с «Челси».

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Лига Европы, ФК Динамо К, Трансферы, Георгий Цитаишвили.
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