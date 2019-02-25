Юный талант Динамо заинтересовал Олимпиакос

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили может покинуть столичный клуб, сообщает Sportime.
По информации источника, греческий «Олимпиакос», который недавно вылетел из Лиги Европы именно от «бело-синих», интересуется 18-летним вингером. Селекционерам «Олимпиакоса» понравилась игра Цитаишвили в матчах юношеской Лиги чемпионов и они начали собирать информацию об украинце.
Однако, грекам будет сложно заполучить игрока, поскольку Цитаишвили недавно подписал с киевским клубом новый пятилетний контракт, кроме того, его трансферная стоимость существенно выросла и «Динамо» вряд ли будет отпускать его именно сейчас.
Напомним, в следующей стадии Лиги Европы «Динамо» сразится с «Челси».