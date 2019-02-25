Моуриньо готов вернуться в большой футбол

Новости спорта: Жозе Моуриньо надеется летом вернуться к тренерской работе, но клуб пока не называет.

Португальский тренер Жозе Моуриньо рассказал, когда готов вернуться к тренерской роботе.

Напомним, в декабре 2018-го года Моуриньо был уволен из «Манчестер Юнайтед». За досрочную отставку он получил 22 млн евро.

«На этом коротком этапе моей жизни, который, я надеюсь, продлится только до июня, я больше не буду беспокоиться о том, что будут делать другие. Я буду думать только о том, что необходимо делать мне», - сказал Моуриньо.

Ранее Скандальный португальский специалист высказался об инциденте с вратарем «Челси».