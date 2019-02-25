Голкипер Рыбка рассказал, как в него плевались фанаты Нефтчи

Новости спорта: Бывший голкипер украинских грандов, ныне выступающий в чемпионате Азербайджана, Александр Рыбка рассказал об эмоциях после последней победы.

Вратарь «Сабаила» Александр Рыбка поделился эмоциями от матча 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Нефтчи» (2:1).

– Мы победили, так что все довольны и рады этому. Игра получилась тяжелой. Понятно, что соперник до матча считался фаворитом пары. Но так бывает только до стартового свистка, а на поле все начинается со счетом 0:0, и условия для всех равны. Мы хорошо оборонялись. Ни для кого не было секретом, что будет строить игру от обороны.

– Ожидали, что сумеете победить лидера?

– Как и сказал, все начинается со счета 0:0. Все может случиться. В Украине я играл за маленькую команду, которая дважды обыгрывала «Шахтер», а с «Динамо» один раз сыграли вничью, а другой – победили. Маленькие команды развиваются и становятся лучше. Подобные очки для нас очень ценны.

– После матча у вас были проблемы с фанатами «Нефтчи». Что там случилось?

– Они в меня плевались. У меня нет никаких проблем с ними.

– Кажется, вы показали им счет матча…

– Нет, нет. Я такого не делал.

– Ныне «Сабаил» идет на 3-м месте. Сумеете пробиться в еврокубок?

– У нас есть цели, но давать подсчитаем очки уже в конце сезона. Мы готовимся к матчу, а затем к следующему и так далее. В конце сезона увидим, как все сложилось. Сейчас же будем переключаться на матч с «Сумгайытом». Хотим добиться хорошего результата в этом матче. Я нечасто смотрю на турнирную таблицу. Разумеется, мы хотим в каждой игре добывать хороший результат. Главное – не проигрывать.

– Как вам в чемпионате Азербайджана? Несложно в нашей Премьер-лиге?

– Мне не понадобилось много времени для адаптации. Может быть, это связано с опытом. Чемпионат сам хороший. Признаю, что до приезда сюда не смотрел ваш чемпионат. Но я рад, что здесь.

– На трибунах бывает мало болельщиков. Это не бьет по интересу?

– Не знаю, что сказать по этому поводу. Конечно, очень хотелось бы, чтобы трибуны были заполнены хотя бы наполовину. Но это не в наших силах. Если люди любят футбол, то идут на него.

– В настоящее время «Нефтчи» и «Карабах» продолжают гонку за чемпионство. Чьи шансы оцениваете выше?

– В «Нефтчи» выступает мой друг – Кирилл Петров. Так что я бы хотел, чтобы чемпионом стал «Нефтчи».