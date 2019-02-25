Вацко: Шепелев с возрастом становится лучше

Новости спорта: Известный комментатор и эксперт Виктор Вацко высоко оценил игру Динамо против Олимпиакоса, в частности отметил игру молодых киевлян.

Популярный телеведущий, спортивный журналист Виктор Вацко прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Олимпиакосом» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Словосочетание «не пропустить» имеет два значения: закрыться всей командой или держать мяч. «Динамо» понравилось солидностью в первом тайме, работой с мячом. Шепелев, Буяльский до перерыва хорошо это показали. Владимир с возрастом становится лучше.

Во втором тайме «Олимпиакос» добавил в активности и начал агрессивно встречать киевлян. Но счет был 3:2 был в пользу «Динамо». Искать свой шанс на контратаках – не провальная идея, другое дело — реализация. «Динамо» надежно сыграло в обороне. Не забывайте, что не было Кадара. А Бойко сделал свою работу. Если бы поменять местами команды – «Олимпиакос» Украина и «Динамо» Греция, мы бы говорили, что наша команда не создала достаточно моментов для положительного результата», – сказал Вацко в эфире канала «Футбол 1».