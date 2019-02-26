Лестер огласил список кандидатов на пост наставника команды

Новости спорта: Клуб определился с основными претендентами на свободную должность.

Лестер после вчерашнего увольнения Клода Пюэля определился с кандидатами на пост нового главного тренера команды, сообщает Sky Sports.

Руководство Лисиц рассматривает три кандидатуры: тренера Ньюкасла Рафаэля Бенитеса, наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса, а также руководящего Селтиком Брендана Роджерса.

Издание сообщает, что Лестер скорее всего назначит тренера на постоянной основе летом, а пока будет заниматься поиском коуча, который будет работать с командой до конца текущего розыгрыша АПЛ.

Ранее Бенитес уже заявлял о том, что может покинуть Сорок в конце сезона из-за разногласий с руководством по поводу трансферной политики клуба.

Также еще вчера стало известно о возможном назначении Брендана Роджерса.

Французский наставник Клод Пюэль уволен из Лестера после крупного поражения в рамках 27-го тура АПЛ от Кристал Пэлас (1:4).

Вместе с французом клуб покинул и его ассистент Джеки Бонневэй. До назначения нового тренера с основным составом будут работать Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

В текущем сезоне Лестер Сити идет 12-й строчке турнирной таблицы.