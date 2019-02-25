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Барселона договорилась с Альбой о продлении контракта

Барселона договорилась с Альбой о продлении контракта
14:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Основной защитник каталонцев решил остаться в клубе до 2024 года.

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба должен в ближайшее время пролонгировать контракт с клубом.

По информации источника, по итогам длительных переговоров сторонам удалось достичь договоренности об условиях нового соглашения, которое будет рассчитан до 2024 года.

Ожидается, что о продлении соглашения будет объявлено в ближайшее время. Не исключен вариант, при котором это будет сделано уже сегодня, 25 февраля.

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Отметим, что в этом сезоне испанской Примеры 29-летний защитник забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач в 24 матчах.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить Сауля.

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ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, Новости футбола, Жорди Альба.
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