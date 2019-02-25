Ювентус проявляет интерес к лидеру Ромы

Новости спорта: Ювентус вышел на контакт с агентом полузащитника Ромы Дзаньоло.

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло попал в сферу интересов туринского Ювентуса, который регулярно контактирует с агентом футболиста, сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

В переговорах с представителями Волков также принимает участие спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

Сообщается, что для приобретения игрока Старой синьоре нужно будет выложить как минимум 50 миллионов евро.

Впрочем, сам Дзаньоло не против продлить свое соглашение с римлянами, которое заканчивается в 2023 году.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 24 матча во всех турнирах за Рому, забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи.