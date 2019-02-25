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Ювентус проявляет интерес к лидеру Ромы

Ювентус проявляет интерес к лидеру Ромы
17:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Ювентус вышел на контакт с агентом полузащитника Ромы Дзаньоло.

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло попал в сферу интересов туринского Ювентуса, который регулярно контактирует с агентом футболиста, сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

В переговорах с представителями Волков также принимает участие спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

Сообщается, что для приобретения игрока Старой синьоре нужно будет выложить как минимум 50 миллионов евро.

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Впрочем, сам Дзаньоло не против продлить свое соглашение с римлянами, которое заканчивается в 2023 году.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 24 матча во всех турнирах за Рому, забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи.

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ФК Рома, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Николо Дзаньоло.
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