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Роббен и Рибери могут рассчитывать на прощальный матч в Баварии

Роббен и Рибери могут рассчитывать на прощальный матч в Баварии
15:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Мюнхенская Бавария устроит прощальный матч для двух ветеранов клуба.

Полузащитники мюнхенской Баварии Арьен Роббен и Франк Рибери уйдут из команды по окончании сезона. Для них планируется организовать прощальный матч.

"Мы устроим им прощальный матч. Такие игроки заслуживают таких почестей. Он должны завершить выступления за Баварию в торжественной обстановке. Рибери останется в Мюнхене. Мы найдем для него работу, которая будет соответствовать его заслугам.

Напомним, что Рибери выступает за мюнхенцев с 2007 года. Роббен – с 2009-го. За это время француз провел за команду 236 матчей и забил 75 голов, голландец - сыграл в 198 играх и отметился 98 мячами.

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Бундеслига, Бавария, Франк Рибери, Прощальный матч, Арьен Роббен.
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