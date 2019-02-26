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Атлетико оригинально потроллил игрока Реала за симуляцию

Атлетико оригинально потроллил игрока Реала за симуляцию
06:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В Атлетико не смогли воздержаться от комментариев скандального пенальти в матче Леванте - Реал.

На 78-й минуте матча Ла Лиги Леванте - Реал игрок "сливочных" Каземиро вдруг упал в штрафной площадке, симулируя удар. На повторе видно, что игрок Леванте не задел Каземиро, однако арбитр, не обращаясь к системе VAR смело назначил пенальти. Бэйл реализовал 11-метровый и вывел команду к победе.

В Twitter Атлетико появился саркастичный комментарий по поводу этого эпизода.

"Хорошее начало для ночи Оскаров. Какой фильм выбираете вы?" - написали в соцсети как раз перед ночью вручения премии Оскар.

Этот комментарий увидел защитник Реала Данни Карвахаль и не смог оставить без внимания.

"Советую посмотреть "В сердце Десимы" и "Ундесиму". У меня на DVD есть", - написал игрок, намекая на десятую и одиннадцатую победы Реала в Лиге чемпионов, когда Королевский клуб обыгрывал Атлетико.

Реал обыграл Леванте со счетом 2:1, оба гола забив с пенальти.

Отметим, что на данный момент Реал находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая Барселоне 9 очков. Атлетико занимает второе место, отставая от лидера на 7 баллов.

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ФК Реал, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Каземиро.
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