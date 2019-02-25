Бэйл недоволен своим положением в Реале

Новости спорта: Валлиец сетует на отсутствие игровой практики с первых минут,

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл недоволен своим нынешним положением в команде, об этом сообщает Marca.

Валлийца не устраивает роль запасного. Бэйл считает, что он и по статусу, и по игре сильнее остальных вингеров, но в старте выходят Винисиус Жуниор и как раз Васкес. К тому же, он в последних матчах забил три гола.

Игрок не стал праздновать победный гол в ворота «Леванте», отмахнувшись от партнера по команде Лукаса Васкеса.

Сантьяго Солари обеспокоен положением дел в команде. Бэйл рассчитывает, что аргентинец выпустит его в старте в трех ближайших матчах – с «Барселоной» и амстердамским «Аяксом».

Ранее сообщалось, что «Реал» в скором времени может продать Бэйла, который а время прибывания в «галактикос» получил 22 повреждения.