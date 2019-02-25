Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ

Бэйл недоволен своим положением в Реале

Бэйл недоволен своим положением в Реале
16:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Валлиец сетует на отсутствие игровой практики с первых минут,

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл недоволен своим нынешним положением в команде, об этом сообщает Marca.

Валлийца не устраивает роль запасного. Бэйл считает, что он и по статусу, и по игре сильнее остальных вингеров, но в старте выходят Винисиус Жуниор и как раз Васкес. К тому же, он в последних матчах забил три гола.

Игрок не стал праздновать победный гол в ворота «Леванте», отмахнувшись от партнера по команде Лукаса Васкеса.

Сантьяго Солари обеспокоен положением дел в команде. Бэйл рассчитывает, что аргентинец выпустит его в старте в трех ближайших матчах – с «Барселоной» и амстердамским «Аяксом».

Обладатель Золотого мяча продлил контракт с Реалом

Ранее сообщалось, что «Реал» в скором времени может продать Бэйла, который а время прибывания в «галактикос» получил 22 повреждения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
02 Пидрушной будет тяжело смотреть гонки по биатлону
03 Шевченко не станет "повторяться по 10 раз" о будущем Ракицкого в сборной
04 Соль назвал главную звезду Динамо
05 Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь