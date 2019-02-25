Гуцуляк и Сабино пропустят львовское дерби

Новости спорта: Команды перед очной встречей остались без основных полузащитников.

Полузащитник Карпат Алексей Гуцуляк не поможет команде в матче 20-го тура УПЛ против ФК Львов, сообщает официальный сайт клуба. Игрок пропустит львовское дерби из-за перебора желтых карточек.

Отметим, что в матче не сможет принять участие и хавбек ФК Львов Рафаэль Сабино. Бразилец дисквалифицирован по той же причине, что и полузащитник Карпат.

21-летний Гуцуляк в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей за Карпаты в чемпионате Украины, отметившись 4 голами.

22-летний бразилец провел 16 матчей за ФК Львов в текущем сезоне УПЛ, отдав 1 ассист.

Карпаты после 19 сыгранных туров идут на 9-м месте в турнирной таблице, отставание от ФК Львов составляет 3 очка.

Поединок Карпаты — ФК Львов состоится 3 марта. Начало встречи в 17:00.