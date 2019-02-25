Клопп: Я просто сижу и говорю глупости

Новости спорта: Наставник Ливерпуля Юрген Клопп - о борьбе за чемпионство в АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал борьбу за чемпионство в Премьер-лиге с Манчестер Сити. Наставник не сравнивает свою команду с конкурентом.

«Да, мы ощущаем давление. Но это положительное давление, которое является плюсом. Но играю не я. Я просто сижу здесь и говорю всякие глупости, так что мне легче в этом плане. Нам нужно учиться играть в такой ситуации и стараться делать это со страстью.

В последних матчах у нас было слишком много ничьих. Будем продолжать работать. Мы не сравниваем себя с Манчестер Сити, а должны сосредоточиться на своих выступлениях», — цитирует Клоппа ITV.

На данный момент Ливерпуль лидирует в чемпионате Англии, в активе команды 66 очков. У Манчестер Сити второе место и 65 очков.

В следующем туре Ливерпуль сыграет против Уотфорда на своем поле. Игра состоится 27 февраля.