Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском

Новости спорта: Динамо благодаря дублям Шапаренко и Вербича, а также голу Соля разгромило луганскую Зарю.

В рамках 19-го тура УПЛ киевское Динамо принимало луганскую Зарю. Если киевляне уже провели два матча в еврокубках, то для гостей этот поединок был первым официальным после зимней паузы, что было заметно на поле, подопечные Александра Хацкевича сразу же завладели игровым преимуществом, но первыми забить могли луганчане, когда Кочергин прострелил в штрафную на Будковского, Филипп пытался пробить пяткой, но не попал по мячу.

В первой половине встречи подопечные Юрия Вернидуба нечасто подбирались к воротам Бойко, в основном играя вторым номером и рассчитывая разве что на контратаки, которых практически не было. Первый тревожный звонок для гостей прозвучал в середине тайма, когда Вербич мощно пробил по воротам после скидки Соля, но мяч после его удара угодил в сетку с внешней стороны. Давление Динамо постепенно росло, ожидалось, что киевляне таки дожмут соперника еще до перерыва, а получилось для них все как нельзя лучше – хозяева забили сразу три гола.

На 34-й минуте Цыганков получил пас от Шапаренко. Протащил мяч и прострелил на дальнюю штангу обратно на Николая, который поразил пустые ворота – 1:0. Через четыре минуты Вербич сорвал аплодисменты, завершив сольным проход идеально точным ударом в дальний угол – 2:0. После этого подопечные Хацкевича успокоились, отдав мяч во владение сопернику, дав ему почувствовать себя немного увереннее, а затем отобрали у него надежде на успех – на 45-й минуте Шапаренко оформил дубль, замкнув подачу Вербича – 3:0. При таком счете команды и отправились отдыхать.

После возобновления игры подопечные Вернидуба забрали мяч под свой контроль, самым активным в составе гостей был вышедший на замену после перерыва Кабаев, но стараний одного Владислава для забитого гола было недостаточно. А Динамо, в свою очередь, легко и непринужденно забило еще раз – на 53-й минуте Кабаев в простой ситуации подарил мяч Вербичу, который хладнокровно поразил ворота – 4:0. После этого луганчане еще некоторое время владели мячом, после чего отдали его сопернику, который вскоре едва не провел пятый гол, снова благодаря ошибке игрока Зари, Луис Фелипе неуверенно сыграл на выходе, после чего мяч достался Кендзере, но Томаш простил гостей, не попав по воротам.

Ближе к середине второй 45-минутки подопечные Вернидуба имели хорошую возможность сократить счет, когда Кочергин пробивал из выгодной позиции, но Шабанов не дал мячу долететь до своей цели, выставив ногу и переведя его на угловой. Затем игра на некоторое время успокоилась, команды поочередно перекатывали мяч без особой активности у ворот друг друга, но без очередного гола не обошлось – Соль забил свой дебютный мяч, замкнув фланговую подачу Кендзеры – 5:0.

После этого игроки Зари окончательно отчаялись, действуя довольно пассивно, больше рассчитывая не забить хотя бы один мяч, а не пропустить еще раз. Киевляне же доигрывали матч в свое удовольствие, контролируя мяч и не особо торопясь угрожать воротам Луиса Фелипе, местные болельщики больше не увидели забитых голов, но наверняка остались довольны красивой победой Динамо в первом поединке национального чемпионата после зимней паузы. А вот Юрию Вернидубу и его подопечным есть над чем поразмыслить после такого фиаско.

В 20-м туре Динамо сыграет с черниговской Десной, а Заря будет противостоять полтавской Ворскле.