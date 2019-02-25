Динамо - Заря: Хацкевич прокомментировал разгром луганчан в матче УПЛ

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21:50 Пн, 25 Февраль 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Легионеры остаются вне заявки команды на последние матчи.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился мыслями о разгромной победе его команды над Зарей (5:0) в матче 19-го тура УПЛ. Белорус отметил надежную игру в обороне и хорошую игру Франа Соля в нападении.

«Скажу коротко: надежная игра в обороне и результативная в атаке принесли нам 3 очка. Такие победы только придают уверенности, как нам, тренерам, так и самим ребятам».

«Адаптация Франа Соля? Работа нападающего – забивать. Вторая игра в Киеве – два мяча. Как форвард, он показал, что нацелен на ворота. Не отдал в одной ситуации на Виктора Цыганкова, который был в лучшей ситуации», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также Хацкевич объяснил, почему Че Че и Витор Буэно не попадают в заявку команды на матчи.

«Че Че и Буэно? Одно слово – конкуренция. На сегодняшний момент они проигрывают конкуренцию тем, кто выходят и попадают в заявку на игры первой команде».

Тренер отметил, что в следующем поединке УПЛ против Десны будет наигрывать игрока на позицию Беньямина Вербича, который не сыграет против Челси из-за дисквалификации.

«Вербич не сыграет и с Десной, получил желтую. В игре с черниговцами как раз посмотрим, кто будет играть на этой позиции против Челси».

Динамо после 19 сыгранных туров идет на втором месте в УПЛ. Отставание от Шахтера составляет 7 очков.

Следующий матч киевляне проведут 2 марта против Десны.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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