Динамо - Заря: видео голов и обзор матча УПЛ

В рамках 19-го тура УПЛ киевское Динамо принимало луганскую Зарю на Олимпийском.
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Динамо - Заря 5:0
Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 53, Соль, 73
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Буяльский (Алибеков, 76) — Шапаренко — Цыганков (Цитаишвили, 70), Соль (Русин, 79), Вербич
Заря: Луис Фелипе — Караваев, Вернидуб, Литвин, Чеберко — Силас (Арвеладзе, 46), Чайковский — Лунев (Кабаев, 46), Кочергин (Леонардо, 73), Хомченовский — Будковский