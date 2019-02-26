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На матч Динамо - Челси уже продано 30 тысяч билетов

На матч Динамо - Челси уже продано 30 тысяч билетов
08:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: За два дня болельщики купили почти половину билетов.

На матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Челси уже продано 30 тысяч билетов, сообщает dynamo.kiev.ua. Вероятно, киевская команда сможет рассчитывать на отличную поддержку в игре с лондонцами.

В первый день продаж было реализовано 11 тысяч билетов. Во второй день билеты можно было приобрести не только в интернете, но и в кассах стадиона, а общее число проданных путевок на игру увеличилось больше, чем вдвое.

Первый матч между командами пройдет в Лондоне. Игра состоится 7 марта в 22:00.

Ответный поединок примет НСК Олимпийский 14 марта. Начало игры в 19:55.

Напомним, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом посетили 48 902 болельщика – это рекорд для киевлян в текущем сезоне.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, НСК Олимпийский, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Динамо - Челси.
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