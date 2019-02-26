Гризманн назвал имя своего самого сложного соперника

Новости спорта: Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн рассказал о самом сложном противнике, с которым ему приходилось играть.

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн рассказал о самом сложном противнике, с которым ему приходилось играть.

"Самый сложный противник? Я бы сказал, что это Френки де Йонг из Аякса. Я играл против него, но мне никогда не удавалось оказать на него давления", - цитирует Гризманна Goal.com.

Гризманн и де Йонг встречались на поле дважды на групповой стадии Лиги наций, где играли за сборные Франции и Нидерландов соответственно.

В этом сезоне Гризманн провел в чемпионате Испании 25 матчей и забил 12 голов.

Ранее сообщалось, что известный английский тренер исполнил на радио коронный танец Гризманна.