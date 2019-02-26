Назван лучший тренер 19-го тура УПЛ

Новости спорта: Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич признан лучшим тренером 19-го тура УПЛ.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич был признан лучшим тренером завершившегося 19-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

В отчете, представленном на сайте организации, отмечается высокий результат команды Хацкевича (разгромная победа над Зарей со счетом 5:0), тренерское мастерство наставника и стабильность результатов Динамо в последних играх наряду с еврокубковым успехом (выход в 1/8 финала Лиги Европы).

Вчера Динамо в Киеве разгромило Зарю после того, как по дублю оформили Николай Шапаренко и Беньямин Вербич. Один гол также забил Фран Соль.

В следующем туре вице-чемпиону Украины предстоит встретиться с Десной в матче 2 марта, после чего 7 марта команду ожидает выезд в Лондон на игру с Челси в Лиге Европы.