Селезнев демонстрирует удручающую статистику в Малаге

Новости спорта: Форвард не нанес ни одного удара в шести матчах Сегунды.

Нападающий Малаги Евгений Селезнев продолжает адаптацию в испанской команде.

Украинец перешел в стан "анчоусов" в январе и уже успел провести 6 матчей в составе клуба. Правда, лишь в одном из них Евгений вышел в старте.

В общей сложности Селезнев провел 159 минут на поле, но не смог ни разу ударить по воротам.

В крайнем матче против Депортиво Евгений отдал всего две точные передачи, выиграл шесть единоборств и два раза попал в офсайд. Всего за 6 поединков украинец 5 раз оказывался за спинами защитников, попадая в положение вне игры.

Несмотря на непростую адаптацию в новом клубе, главный тренер Малаги выразил поддержку Евгению.

Ранее "анчоусы" показали, как Селезнев "кипит" над учебниками, изучая испанский язык.