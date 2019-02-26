Селезнев демонстрирует удручающую статистику в Малаге

Нападающий Малаги Евгений Селезнев продолжает адаптацию в испанской команде.
Украинец перешел в стан "анчоусов" в январе и уже успел провести 6 матчей в составе клуба. Правда, лишь в одном из них Евгений вышел в старте.
В общей сложности Селезнев провел 159 минут на поле, но не смог ни разу ударить по воротам.
В крайнем матче против Депортиво Евгений отдал всего две точные передачи, выиграл шесть единоборств и два раза попал в офсайд. Всего за 6 поединков украинец 5 раз оказывался за спинами защитников, попадая в положение вне игры.
Несмотря на непростую адаптацию в новом клубе, главный тренер Малаги выразил поддержку Евгению.
Ранее "анчоусы" показали, как Селезнев "кипит" над учебниками, изучая испанский язык.