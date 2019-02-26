Назван лучший футболист 19-го тура УПЛ

Новости спорта: Марьян Швед оформил первый в профессиональной карьере хет-трик и признан лучшим игроком 19-го тура УПЛ.

Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока 19-го тура чемпионата.

Им стал вингер Карпат Марьян Швед. В воскресном матче игрок национальной сборной Украины принял непосредственное участие в разгроме полтавской Ворсклы (4:0), оформив первый в профессиональной карьере хет-трик.

Всего в нынешнем сезоне Швед отыграл за львовян 19 матчей, в которых отметился 11 голами и 3 результативными передачами.

В настоящее время вингер до апреля выступает за Карпаты на правах аренды из Селтика, куда украинский клуб продал его в конце января.