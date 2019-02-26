Скачать
Вторник, 26.02.2019
Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу
Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу
Динамо заплатит штраф из-за поведения фанатов в матче Лиги Европы
Динамо заплатит штраф из-за поведения фанатов в матче Лиги Европы
Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ
Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ
Бешикташ - Фенербахче: обзор невероятного матча 25.02.2019 (Видео)
Бешикташ - Фенербахче: обзор невероятного матча

Хочолава: Ошибки в игре с Александрией не связаны с отсутствием Ракицкого

Хочолава: Ошибки в игре с Александрией не связаны с отсутствием Ракицкого
13:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Вчера Шахтер провел первый матч в УПЛ после ухода Ярослава.

Защитник Шахтера Давид Хочолава прокомментировал победу своей команды над Александрией (2:0) в первом матче после возобновновления внутреннего чемпионата.

Уже к 35-й минуте вчерашнего матча в Харькове Горняки повели со счетом 2:0.

«Думаю, нам помог быстрый гол. Александрия играла от обороны, рассчитывала на контратаки, но пропущенный мяч заставил их выйти в атаку, больше прессинговать и открыть зоны», — приводит слова футболиста Terrikon.com.

Также Хочолава заговорил о защитных действиях команды Паулу Фонсеки в матче, который стал для команды первым в УПЛ после перехода Ярослава Ракицкого в Зенит.

«Мы просто страхуем друг друга. Все 4 защитника защитника должны страховать, подчищать и начинать атаки. Именно такие требования у нашего тренера. Что касается начала атаки, то всё зависит от игровой ситуации. Ищем свободные зоны. Кто увидит — тот и начинает».

«Конечно, ушел лидер команды. Но сегодняшние моменты не связаны с отсутствием Ярослава. Это индивидуальные ошибки, которые может допустить любой футболист».

Ракицкий присоединился к Зениту в январе нынешнего года, подписав договор на 3,5 года.

Защитник выступал за Шахтер с 2009 года. С тех пор он 7 раз выиграл чемпионат Украины, по 6 раз Кубок и Суперкубок Украины.

В следующем матче, 2 марта, действующий чемпион страны отправится в Одессу на матч против Черноморца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холифилд назвал лучшего супертяжа современности
02 Динамо - Заря: видео голов и обзор матча УПЛ
03 Российскую биатлонистку могут дисквалифицировать на два года
04 Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
05 Джошуа: Изобью Миллера до полусмерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь