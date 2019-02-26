Хочолава: Ошибки в игре с Александрией не связаны с отсутствием Ракицкого

Новости спорта: Вчера Шахтер провел первый матч в УПЛ после ухода Ярослава.

Защитник Шахтера Давид Хочолава прокомментировал победу своей команды над Александрией (2:0) в первом матче после возобновновления внутреннего чемпионата.

Уже к 35-й минуте вчерашнего матча в Харькове Горняки повели со счетом 2:0.

«Думаю, нам помог быстрый гол. Александрия играла от обороны, рассчитывала на контратаки, но пропущенный мяч заставил их выйти в атаку, больше прессинговать и открыть зоны», — приводит слова футболиста Terrikon.com.

Также Хочолава заговорил о защитных действиях команды Паулу Фонсеки в матче, который стал для команды первым в УПЛ после перехода Ярослава Ракицкого в Зенит.

«Мы просто страхуем друг друга. Все 4 защитника защитника должны страховать, подчищать и начинать атаки. Именно такие требования у нашего тренера. Что касается начала атаки, то всё зависит от игровой ситуации. Ищем свободные зоны. Кто увидит — тот и начинает».

«Конечно, ушел лидер команды. Но сегодняшние моменты не связаны с отсутствием Ярослава. Это индивидуальные ошибки, которые может допустить любой футболист».

Ракицкий присоединился к Зениту в январе нынешнего года, подписав договор на 3,5 года.

Защитник выступал за Шахтер с 2009 года. С тех пор он 7 раз выиграл чемпионат Украины, по 6 раз Кубок и Суперкубок Украины.

В следующем матче, 2 марта, действующий чемпион страны отправится в Одессу на матч против Черноморца.