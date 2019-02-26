Цыганков превзошел достижение Ярмоленко в Динамо

Лидер Динамо Виктор Цыганков сыграл за "бело-синих" 100 матчей. За это время молодой полузащитник забил 33 гола и сделал 30 результативных передач.
По системе гол+пас у 21-летний игрок набрал больше очков, чем экс-лидер киевлян Андрей Ярмоленко. За такое же количество матчей у нынешнего игрока Вест Хэма насчитывается 30 голов и 16 ассистов.
Однако, стоит отметить, что Ярмоленко завоевал два титула с Динамо, а Цыганков - только один.
Ранее нападающий Динамо Фран Соль назвал Цыганкова главной звездой киевлян.