Харатин расскзаал о своей адаптации в Ференцвароше

Новости спорта: Украинский полузащитник доволен своей жизнью в Ференцвароше.

Игорь Харатин рассказал, что рад переходу в Ференцварош, а также признался в любви к различным видам спорта.

«Мне сейчас 23 года, и меня ждет карьера в Венгрии. Несколько недель назад я переехал в Будапешт с девушкой, и нам очень нравится этот город, он великолепен», — признался Харатин M4Sport.

«Я не смотрю футбол круглосуточно, но я могу сесть и посмотреть матч по телевизору с тем же восторгом, который был у меня еще в детстве. Особенно мне нравится Лига чемпионов».

«На самом деле, я могу сказать, что мне нравятся все виды спорта с мячом – гандбол, футзал, водное поло – что угодно. Я люблю все. Я рос на баскетболе, потому что мне нравилась сборная Украины, смотрел ее матчи по телевизору».

Харатин присоединился к Ференцварошу этой зимой. Он сыграл за Фради 4 матча в чемпионате Венгрии.

Ференцварош после 22 туров лидирует в чемпионате, опережая Види на 6 очков.

Сегодня команда сыграет ответный матч Кубка Венгрии против Кишварды. В первой встрече подопечные Сергея Реброва победили 2:0.