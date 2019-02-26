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Подопечный Марадоны забил невероятный гол через себя (Видео)
14:44 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Гол Алонсо Эскобоса не помог "Дорадосу" выиграть в чемпионате Мексики

Мексиканский нападающий "Дорадоса" Алонсо Эскобоса отметился голом в матче с "Кафеталерос" во втором дивизионе чемпионата Мексики.

26-летний Эскабоса удвоил преимущество "Дорадос" на 38-й минуте матча. Форвард пробил ударом через себя, располагаясь вне штрафной соперника. Встреча завершилась вничью – 2:2.

Главным тренером "Дорадоса" является легендарный аргентинец Диего Марадона

Jesús Alonso Escoboza se inspiró en su entrenador Diego Maradona e hizo este GO-LA-ZO para @Dorados pic.twitter.com/NlOpR87WP2

— FIFA.com en español (@fifacom_es) 25 февраля 2019 г.

Не так давно голкипер команды Гаспар Сервио украсил свое тело татуировкой с портретом Марадоны.

Ранее мы рассказывали, как Диего Марадона бурно отпраздновал победу своей команды над "Минерос де Сакатекас" (1:0) в рамках турнира второй по силе мексиканской лиги Ассенсо MX. Аргентинский специалист танцевал в раздевалке вместе с подопечными. Эта победа позволила "Дорадосу" выйти в полуфинал плей-офф лиги Ассенсо MX.

Напомним, что "Дорадос" не единственный клуб, в котором Марадона занимает руководящую должность. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.

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Диего Марадона, ФК Дорадос, Алонсо Эскобоса.
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