УЕФА накажет Ювентус

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским Атлетико и Ювентусом было зафиксировано сразу несколько нарушений, которые отметил УЕФА в своем дисциплинарном отчете.
Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать Диего Симеоне за жест во время празднования первого гола (положил руки на пах, повернувшись к фанатам). Теперь союз европейских футбольных ассоциаций официально открыл дисциплинарное производство против главного тренера мадридцев.
Кроме того, Атлетико может быть наказан за поведение своих фанатов:
- болельщики бросали предметы на поле;
- болельщики блокировали лестницы-проходы на стадионе.
Два нарушения нашли и у Ювентуса:
- опоздание на начало матча;
- неправильное поведение тренера Массимилиано Аллегри, из-за которого случилось опоздание.