УЕФА накажет Ювентус

Новости спорта: После матча между Атлетико Мадрид и Ювентуса УЕФА может наказать обе команды.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским Атлетико и Ювентусом было зафиксировано сразу несколько нарушений, которые отметил УЕФА в своем дисциплинарном отчете.

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать Диего Симеоне за жест во время празднования первого гола (положил руки на пах, повернувшись к фанатам). Теперь союз европейских футбольных ассоциаций официально открыл дисциплинарное производство против главного тренера мадридцев.

Кроме того, Атлетико может быть наказан за поведение своих фанатов:

- болельщики бросали предметы на поле;

- болельщики блокировали лестницы-проходы на стадионе.

Два нарушения нашли и у Ювентуса:

- опоздание на начало матча;

- неправильное поведение тренера Массимилиано Аллегри, из-за которого случилось опоздание.