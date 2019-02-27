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Селтик объявил имя нового главного тренера

Селтик объявил имя нового главного тренера
07:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Шотландский специалист Нил Леннон возглавил Селтик Марьяна Шведа.

Лидер шотландской лиги объявил о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал 47-летний специалист - Нил Леннон, тренировавший Хиберниан.

Леннон является легендой Селтика. Он выступал за "кельтов" 2000 по 2007 год и пять раз становился чемпионом страны с клубом. А с 2010 - 2014 Леннон уже возглавлял Селтик. Под его руководством клуб выиграл три чемпионата Шотландии, два Кубка страны и добрался до 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Брендан Роджерс возглавил Лестер Сити

Контракт специалиста с Селтиком рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, Брендан Роджерс, возглавляющий Селтик стал новым тренером Лестера.

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Футбол, ФК Селтик, Нил Леннон, Новости футбола.
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