УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении Барселоны

Новости спорта: Все дело в организации поединка с Тоттенхэмом.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что организация открыла дисциплинарное дело в отношении Барселоны.

"Блаугранас" обвиняют в плохой организации поединка группового раунда Лиги чемпионов с лондонским Тоттэнхемом на Камп Ноу (1:1). Отмечается, что дело было открыто после жалобы, поступившей в УЕФА со стороны. Данный инцидент будет рассмотрен дисциплинарным комитетом 28 февраля.

Напомним, Барселон» и Тоттенхэм вышли из группы B и продолжают борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что сегодня, 27 февраля, Реал и Барселона проведут ответный полуфинальный матч Кубка Испании. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.