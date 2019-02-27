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УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении Барселоны

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении Барселоны
08:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Все дело в организации поединка с Тоттенхэмом.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что организация открыла дисциплинарное дело в отношении Барселоны.

"Блаугранас" обвиняют в плохой организации поединка группового раунда Лиги чемпионов с лондонским Тоттэнхемом на Камп Ноу (1:1). Отмечается, что дело было открыто после жалобы, поступившей в УЕФА со стороны. Данный инцидент будет рассмотрен дисциплинарным комитетом 28 февраля.

Напомним, Барселон» и Тоттенхэм вышли из группы B и продолжают борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Отметим, что сегодня, 27 февраля, Реал и Барселона проведут ответный полуфинальный матч Кубка Испании. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Барселона, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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