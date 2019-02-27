Гвардиола хочет попробовать Зинченко на новой позиции

Новости спорта: Украинец может сыграть на новой позиции в Сити.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо и защитник Эмерик Ляпорт пропустят до пяти матчей команды из-за травм полученных в финальном матче Кубка английской лиги против Челси. Главный тренер Горожан Пеп Гвардиола надеется, что игроки вернутся после перерыва на матчи сборных.

«Джон Стоунз и Габриэл Жезус уже были травмированы. Теперь это Фернандиньо и Эмерик. Надеюсь, после международного перерыва они вернутся», — цитирует Гвардиолу Theguardian.com.

Испанский тренер сообщил, кто может заменить Фернандиньо. Среди претендентов и украинец Александр Зинченко, который в этом сезоне в основном играет на позиции левого защитника.

«Данило может сыграть на этой позиции, также Илкай Гюндоган и Фабиан Делф. Думаю, что Алекс Зинченко тоже может играть в центре поля. Мы найдем правильное решение, которое, надеюсь, сработает».

В нынешнем сезоне Ляпорт сыграл 37 матчей во всех турнирах за Сити и забил 4 гола при одном ассисте, а Фернандиньо провел 35 встреч, отличившись одним голом и тремя ассистами.

На счету 22-летнего Зинченко в текущем сезоне 16 матчей за команду во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

Горожане находятся на втором месте турнирной таблицы АПЛ, имея отставание от Ливерпуля в одно очко. Следующий матч Горожане сыграют против Вест Хэма 27 февраля.