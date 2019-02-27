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Икарди может перейти из Интера в Наполи

Икарди может перейти из Интера в Наполи
11:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Но Интер намерен продать своего лидера в Ювентус.

Нападающий Интера Мауро Икарди стал главной трансферной целью итальянских топ-клубов на ближайшее трансферное окно. Наполи готов приобрести форварда и предложить ему зарплату в размере 9 миллионов евро в год. Об этом в Twitter написал итальянский журналист Танкреди Палмери.

По информации источника, миланский клуб намерен продать своего лидера в Ювентус, а этот трансфер оценивается в 110 миллионов евро.

Интер предлагал Мауро новый контракт, но аргентинец, похоже, твердо решил сменить клубную прописку.

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Икарди лишили капитанской повязки в клубе, передав ее Самиру Хандановичу, а на матч Лиги Европы с Рапидом (1:0) форвард отказался ехать добровольно.

В этом сезоне 26-летний Икарди сыграл 20 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 9 голов.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Наполи, Серия А, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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