Икарди может перейти из Интера в Наполи

Новости спорта: Но Интер намерен продать своего лидера в Ювентус.

Нападающий Интера Мауро Икарди стал главной трансферной целью итальянских топ-клубов на ближайшее трансферное окно. Наполи готов приобрести форварда и предложить ему зарплату в размере 9 миллионов евро в год. Об этом в Twitter написал итальянский журналист Танкреди Палмери.

По информации источника, миланский клуб намерен продать своего лидера в Ювентус, а этот трансфер оценивается в 110 миллионов евро.

Интер предлагал Мауро новый контракт, но аргентинец, похоже, твердо решил сменить клубную прописку.

Икарди лишили капитанской повязки в клубе, передав ее Самиру Хандановичу, а на матч Лиги Европы с Рапидом (1:0) форвард отказался ехать добровольно.

В этом сезоне 26-летний Икарди сыграл 20 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 9 голов.