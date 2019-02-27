Челси - Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч АПЛ

Новости спорта: Челси считается фаворитом противостояния с Тоттенхэмом.

Лондонские Челси и Тоттенхэм сыграют в центральном поединке 28-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на Стэмфорт Бридж начнется в 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры отдают предпочтение Челси, несмотря игровой кризис в команде Сарри и сообщения о конфликте внутри команды.

Букмекерская контора Bet365 оценил победу хозяев в 2,30, на ничью в 3,50 раза, а на победу Тоттенхэма - 3,25.

WilliamHill предлагает за победу Челси коэффициент 2,25, ничейный результат оценивается в 3,40, победа "шпор" — в 3,20.