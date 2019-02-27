Цыганык: Швед дважды хотел перейти в Динамо

Новости спорта: Журналист уверен, что полузащитник Селтика хотел остаться в Украине.

Известный украинский журналист Игорь Цыганык в эфире FootballHub заявил, что полузащитник Селтика Марьян Швед хотел продолжить карьеру в Украине. Он уверен, что хавбек мог оказаться в Динамо.

«Была такая информация, что Швед хочет в Динамо. Швед дважды хотел перейти в Динамо. Первый раз, когда поехал играть за Севилью. Тогда было предложение от киевского клуба, но испанцы предложили больше – один миллион евро. Сейчас же сумма трансфера составила два миллиона евро. Это привлекательная цена для Карпат. Сомневаюсь, что Динамо хотело предложить такие деньги за Шведа, хотя определенное предложение было и Марьян хотел остаться в Украине», — заявил Цыганык.

Сейчас Швед на правах аренды выступает за Карпаты.

Швед был признан лучшим игроком 19-го тура УПЛ после хет-трика в ворота Ворсклы (4:0).

В текущем сезоне Марьян отыграл за Карпаты 19 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи.