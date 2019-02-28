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Бавария близка к подписанию двух футболистов

Бавария близка к подписанию двух футболистов
07:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Мюнхенская Бавария близка к подписанию двоих футболистов.

Мюнхенская Бавария практически достигла соглашения с форвардом Лейпцига Тимо Вернером и защитником Атлетико Лукасом Эрнандесом, сообщает Bild.

Утверждается, что оба футболиста уже дали свое предварительное согласие на переход. Немецкому гранду осталось лишь уладить детали с клубами игроков.

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Бавария, тем самым, выигрывает конкуренцию за Вернера у Ливерпуля и итальянских топ-команд. Лейпциг пытался удержать форварда, предложив ему самый большой оклад в коллективе, но футболист был настроен покинуть "быков" будущим летом.

Известно, что с защитником "матрасников" Эрнандесом мюнхенцы вели переговоры в январе, но тогда было принято решение отложить сделку до межсезонья.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Тимо Вернер.
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