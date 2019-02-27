Дель Боске объяснил, почему Месси лучше Роналду

Новости спорта: Экс-тренер сборной Испании Висенте дель Боске сравнил игру Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Бывший главный тренер Реала Висенте дель Боске сравнил экс-нападающего "сливочных" Криштиану Роналду, в настоящий момент выступающего за Ювентус, с форвардом Барселоны Лионелем Месси.

Об игре Лионеля Месси

"Месси играет здорово практически всегда. Есть футболисты, которые никогда не ошибаются. Лионель – один из них, у него впечатляющая стабильность. Выбирая между Месси и Роналду, я бы назвал первого. В нем видна легкость, оставшаяся со времен игры с друзьями во дворе.

Об игре Криштиану Роналду

Несмотря на это, стоит сказать, что Роналду обладает невероятной целеустремленностью. У него потрясающие технические и физические способности. Криштиану всегда гарантирует своей команде большое количество голов, и без него Реалу сложнее забивать", - приводит слова дель Боске Mundo Deportivo.