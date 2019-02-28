Скачать
Четверг, 28.02.2019
Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
Роналду получил травму
Роналду получил травму
Порошенко поздравил украинских паралимпийцев с победой на ЧМ-2019
Порошенко поздравил украинских паралимпийцев с победой на ЧМ-2019
Фанат Ломаченко нарисовал потрясающий портрет боксера
Фанат Ломаченко нарисовал потрясающий портрет боксера

Вальверде рассказал о цели Барселоны в текущем сезоне

Вальверде рассказал о цели Барселоны в текущем сезоне
08:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Испанский специалист поделился впечатлениями о победе над Реалом в матче Кубка Испании.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал гостевую победу над Реалом (3:0) в полуфинальном матче Кубка Испании.

"Хотели ли мы обыграть Реал на Сантьяго Бернабеу? Конечно. Ведь они тоже хотят одерживать победы и на нашем стадионе. Это почетно. Мы знаем, на что они способны, а они знают, какую угрозу несет наша команда.

Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании

Наша цель в этом сезоне - выигрывать все, что возможно. Потому что этого требуют фанаты и наша история", - приводит слова Вальверде Marca.

Также смотрите эмоциональное видео из раздевалки Барселоны после победы в этом матче.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реал 0:3 Барселона: события матча
02 Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу
03 Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
04 Дель Боске объяснил, почему Месси лучше Роналду
05 Роналду получил травму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь