Вальверде рассказал о цели Барселоны в текущем сезоне

Новости спорта: Испанский специалист поделился впечатлениями о победе над Реалом в матче Кубка Испании.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал гостевую победу над Реалом (3:0) в полуфинальном матче Кубка Испании.

"Хотели ли мы обыграть Реал на Сантьяго Бернабеу? Конечно. Ведь они тоже хотят одерживать победы и на нашем стадионе. Это почетно. Мы знаем, на что они способны, а они знают, какую угрозу несет наша команда.

Наша цель в этом сезоне - выигрывать все, что возможно. Потому что этого требуют фанаты и наша история", - приводит слова Вальверде Marca.

Также смотрите эмоциональное видео из раздевалки Барселоны после победы в этом матче.