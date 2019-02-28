Челси не оставил шансов Тоттенхэму в домашнем поединке

Новости спорта: Подопечные Сарри сняли психологическое давление после финала Кубка Английской лиги уверенной победой над принципиальным соперником в матче АПЛ.

О проблемах внутри команды Сарри опять появился повод поговорить уже в контексте игры двадцать восьмого тура Английской Премьер-лиги. Домашний для "синих" поединок, который традиционно проходил на поле "Стэмфорд Бридж", против другой команды из столицы Великобритании, Тоттенхэма, пришелся на чертовски сложный период для "пенсионеров".

Подопечных Сарри не хватило психологически на противостояние Манчестер Сити в финале Кубка Английской лиги. Удалось им перевести игру в серию пенальти, но Кепа так и не смог "выиграть" ее для своей команды. В итоге, у Гвардиолы уже есть один трофей в этом сезоне, а вот Сарри еще ни разу не поднимал над своей головой хотя бы один главный приз соревнований, в которых принимала участие его команда. Но и винить итальянского специалиста особо не приходилось в тот вечер — игроки Челси сумели воплотить большую часть его задумок, о чем красноречиво свидетельствует факт отсутствия пропущенных голов за чуть большим, чем 120 минут. Согласитесь, после недавних 0:6 от "горожан", это видится не таким уж и плохим достижением.

Пока "синие" разыгрывали Кубок Английской лиги, Тоттенхэм успел сыграть в чемпионате в гостях у Бернли. Что можно сказать по итогам той игры? Было бы лучше, если бы "шпоры" избежали этого выезда. Однако регламентом соревнований такие "телодвижения" явно не поддерживаются, поэтому пришлось играть, а завершилось дело поражением (1:2), что отдалило команду Почеттино от пары лидирующих команд.

Команды настолько резво сумели начать поединок, что уже на шестой минуте было зафиксировано попадание мяча в штангу. Удар Гонсало Игуаина выглядел максимально нелепо по манере своего исполнения, что и смутило Уго Льориса. Французский кипер прыгать не стал, да и смысла особо не было — попади аргентинец в угол, и мяч можно было бы достать только из сетки собственных ворот. Однако Гонсало взял чуть правее намеченного угла.

Челси был просто великолепен в прессинге на чужой половине поля, что привело к ошибке Льориса в середине первого тайма. Голкипер "шпор" отдал неточную передачу низом, которая стала легкой добычей для Педро. Испанец быстро нашел Азара в штрафной, но Эден бить сам не стал, доверив это право Игуаину. Гонсало исполнял на точность с левой ноги, но не сумел как следует подкрутить мяч в дальний угол.

Сложно поверить, но в первом тайме команды не смогли попасть в створ ворот ни разу. Еще сложнее в этом контексте воспринять тот факт, что Тоттенхэм также однажды был максимально близок к успеху! Уинкс решился на удар из-за пределов штрафной, и послал мяч точно в перекладину за спиной совершившего отчаянный прыжок Кабальеро (да, Кепа оказался "под санкциями" на эту игру).

Еще более забавно будет выглядеть единственный удар за всю игру по воротам, который завершится голом. При этом, общее количество мячей будет отличным от данного показателя. Успехом увенчался сольный проход Педро с правого фланга в штрафную, во время которого испанец ловким движением убрал со своего пути соперника и пробил точно между ног Льорису, который в этом матче был просто не похож сам на себя.

Совсем ничего не мог поделать Тоттенхэм в атаке. Вдобавок, отдельные игроки "шпор" испугались выхода на поле Оливье Жиру. Во всяком случае, именно это событие предшествовало второму забитому мячу Челси. Киран Триппьер решил в безобидном эпизоде решил отыгрывать назад на голкипера, но продемонстрировал неудачный пример взаимодействия с Льорисом. Француз побежал на перехват этого мяча, а англичанин отдал пас в ту зону, где по умолчанию и должен был быть страж ворот. Виллиан своим мощным ударом уже за линией ворот не стал мешать защитнику соперника попасть на табло "Стэмфорд Бридж" — 2:0 — "синие" выжали максимум из этого противостояния.

В следующем туре национального первенства Челси сыграет в гостях у старейшей команды столицы Великобритании, Фулхэма, но и Тоттенхэм ожидает еще одно дерби — "Дерби северного Лондона", или же — игра в стенах "Уэмбли" против Арсенала.

Челси — Тоттенхэм 2:0

Голы: Педро, 57, Триппьер, 84 (авт.)

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 74) — Педро, Игуаин (Жиру, 84), Азар (Виллиан, 58).

Тоттенхэм: Льорис — Триппье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Винкс, Сиссоко (Роуз, 90) — Сон (Моура, 79), Эриксен, Ламела (Льоренте, 68) — Кейн.