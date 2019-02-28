Скачать
Четверг, 28.02.2019
Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
Роналду получил травму
Роналду получил травму
ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну
ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну
Фанат Ломаченко нарисовал потрясающий портрет боксера
Фанат Ломаченко нарисовал потрясающий портрет боксера

Болельщики Барселоны скандировали имя Роналду после матча с Реалом

Болельщики Барселоны скандировали имя Роналду после матча с Реалом
12:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Каталонцы всячески пытались задеть фанатов мадридского клуба.

Болельщики Барселоны после победы своей команды в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против Реала (3:0) начали скандировать имя экс-игрока сливочных Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание Marca.

Фаны Барсы кричали: «Где Роналду?», намекая на отсутствие голов у королевского клуба в этой встрече. Люди на Сантьяго Бернабэу тут же показали свое недовольство и заглушили их свистом.

После матча главный тренер мадридского клуба Сантьяго Солари заявил, что именно его команда должна была праздновать победу в этом поединке.

Уже 2-го марта Реал и Барселона вновь встретятся, но на этот раз в рамках матча чемпионата Испании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реал 0:3 Барселона: события матча
02 Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
03 Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу
04 Дель Боске объяснил, почему Месси лучше Роналду
05 Роналду получил травму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь