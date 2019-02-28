Болельщики Барселоны скандировали имя Роналду после матча с Реалом

Новости спорта: Каталонцы всячески пытались задеть фанатов мадридского клуба.

Болельщики Барселоны после победы своей команды в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против Реала (3:0) начали скандировать имя экс-игрока сливочных Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание Marca.

Фаны Барсы кричали: «Где Роналду?», намекая на отсутствие голов у королевского клуба в этой встрече. Люди на Сантьяго Бернабэу тут же показали свое недовольство и заглушили их свистом.

После матча главный тренер мадридского клуба Сантьяго Солари заявил, что именно его команда должна была праздновать победу в этом поединке.

Уже 2-го марта Реал и Барселона вновь встретятся, но на этот раз в рамках матча чемпионата Испании.