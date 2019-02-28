Обвинялся в отмывании €15 млн: экс-президент Барселоны вышел на свободу

Новости спорта: Экс-президент каталонского клуба Сандро Росель фигурирует в деле об отмывании денег через офшоры.

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель вышел из тюрьмы, получив условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает Sport.es.

Росель находился под арестом в течение 643 дней по обвинению в причастности к отмыванию 15 миллионов евро через офшоры.

Ожидалось, что Росель сразу после освобождения отправится на стадион «Сантьяго Бернабеу», чтобы посмотреть ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной», однако по рекомендации своих близких и юристов решил не появляться на публике, наблюдая ходом матча в ресторане гостиницы, где находилась его семья во время судебного процесса в Мадриде.

Судебные дела в отношении Роселя продолжаются, поскольку прокуратура требует для него дополнительно 11 лет тюрьмы.

Напомним, «Барселона» в полуфинале Кубка Испании разгромила «Реал», став первым финалистом турнира.