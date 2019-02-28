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Шахтер осуществил самый дорогостоящий трансфер года

Шахтер осуществил самый дорогостоящий трансфер года
15:05 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бразилец Тете стал футболистом донецкого клуба.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Гремио Тете.

Как сообщает бразильский журналист Диого Оливьер, 19-летний бразилец будет получать в Шахтере 120 тысяч евро в месяц. В добавок к этому он получит 500 000 евро подъемных.

Globo утверждает, что Шахтер заплатит Гремио 10 млн евро за 40% прав на игрока. В случае перепродажи Тете Гремио получит 15% от трансфера.

Сам бразилец уже подтвердил трансфер в донецкий клуб. Ожидается, что Тете подпишет пятилетний контракт с Шахтером.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека во время пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о Тете, отметив, что он «говорит только об игроках, которые есть в Шахтере«.

Во время зимнего межсезонья Горняки подписали четырех игроков: защитника Валерия Бондаренко из Александрии, полузащитников Манора Соломона из Маккаби Петах-Тиквы и Маркоса Антонио из Эшторила, а также форварда Даниила Сикана из Карпат, который отправился в аренду в Мариуполь.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Тете.
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