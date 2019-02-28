Заря подпишет Матеуса в качестве свободного агента

Новости спорта: Нортон Матеус расторг контракт с бразильским клубом Флуминенсе и едет в Украину.

Бразильский полузащитник «Флуминенсе» Нортон Матеус подпишет контракт с луганской «Зарей».

Сообщается, что 22-летний футболист расторг контракт с бразильским «Флуминенсе» и в качестве свободного агента отправился в Украину для прохождения медицинского осмотра. После этого футболист подпишет контракт с луганской «Зарей» предположительно сроком на 2 года.

Ранее игрок в течении недели был на просмотре в луганском клубе на учебно-тренировочных сборах в Турции и сыграл в товарищеском матче против тбилисского «Динамо».

В текущем сезоне Матеус провел 12 игр в составе «Флуминенсе», включая три игры в «Копа Судамерикана». Авторитетный бизнес-портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.