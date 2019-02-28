Билеты на финал Лиги Европы от €30 можно будет купить 7 марта

Новости спорта: Продажа билетов на финал Лиги Европы стартует 7 марта, сам финал состоится на стадионе в Баку 29 мая.

Продажа билетов на финал Лиги Европы УЕФА 2019 года в Баку начнется 7 марта в 15:00 по Киеву и продлится до 15:00 21 марта. Билеты будут продаваться только на официальном сайте UEFA.com.

Болельщикам выделена большая часть билетов на решающий матч, который пройдет на стадионе «Олимпийский» в Баку в среду 29 мая и начнется в 22:00 по Киеву (23:00 по местному времени). Вместимость стадиона на финале рассчитана на 64 тысяч человек, и 37 500 билетов будут распространены среди нейтральных болельщиков по всему миру через UEFA.com. Количество билетов для болельщиков финалистов будет подтверждено позднее.

Стоимость билетов от €30 до €140.

Одно физическое лицо может подать заявку не более чем на четыре билета, которые будут персонализированы.