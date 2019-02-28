УЕФА наказал защитника Реала: Рамосу не удалось "обнулиться"

Новости спорта: Защитник Серхио Рамос пропустит два матча Реала в Лиге чемпионов из-за умышленного получения желтой карточки.

УЕФА принял решение относительно защитника мадридского Реала Серхио Рамоса, который по версии организации намеренно получил желтую карточку в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса (2:1) в Амстердаме.

Испанец не поможет своей команде не только в ответной игре против Аякса в Мадриде, но и не сыграет в первом матче сливочных 1/4 финала, если Реал пройдет дальше.

Рамос нарушил правила специально в концовке игры с Аяксом, чтобы обнулить свой горчичник и пропустить ответный матч с амстердамским клубом после победы в первой игре, считают в УЕФА.

После матча игрок сказал журналистам, что специально получил желтую, хотя затем изменил свое мнение и выразил сожаления, что не поможет Реалу в ответной игре.

Ответная встреча Реала и Аякса состоится на Сантьяго Бернабеу 5 марта.