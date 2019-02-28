Икарди клянется в любви к Интеру, "пролетая" мимо заявки уже 5-ю игру

Новости спорта: Мауро Икарди оставил объемное сообщение в социальных сетях касательно ситуации в клубе.

Нападающий Интера Мауро Икарди опубликовал в Instagram объемное послание своим фолловерам, в котором неоднозначно высказался о своем положении в клубе.

Напомним, аргентинского форварда лишили капитанской повязки ранее в феврале.

«Настоящая любовь проявляется в самые тяжелые периоды. В такие моменты я всегда выбирал остаться в Интере, остаться с Интером. Когда я понял, что своими голами могу помочь клубу стать сильнее, помимо всех прочего».

«Сильнее, чем проблемы финансового фэйр-плэй, чем наши сложности, когда многие нас списали со счетов. Несмотря на все это, я всегда принимал решение остаться в команде. И из-за любви в цветам клуба я отклонил предложения, которые многим другим футболистам отклонить было бы сложно».

«Я играл через боль, которая доводила меня до слез после матчей. Но я всегда старался забыть любую боль, что я испытывал, с целью отдать все возможное, чтобы помочь цветам этого клуба».

«Я осознал, в чем моя мечта, мечта всех Интеристи — вернуться в Лигу чемпионов с командой, капитаном которой я был. Потому что я всегда испытывал и передавал любовь к клубным цветам».

«Я всегда не соглашался с теми, кто при первой возможности старались покидать клуб. Я уважал болельщиков, своих партнеров, сам клуб и всех тренеров, которые приходили и уходили за время моего пребывания здесь. Я знаю, что такое любовь к Интеру, и фанатам клуба это известно, они видели, как я страдал, плакал, боролся. В Интере. С Интером. Но как я говорил, мои жертвы были принесены из-за любви к клубу».

«Сейчас я не уверен, есть ли любовь к Интеру и ко мне со стороны тех, кто сегодня принимает решения в клубе. Не знаю, есть ли желание с их стороны решать вопросы исключительно в пользу Интера».

«Многие вещи могут произойти в семье — как хорошие, так и плохие. И из любви кто-то может выдерать многое. Но уважение должно присутствовать всегда. Это мои ценности, за которые я всегда боролся. В Интере. С Интером».

Икарди лишили капитанской повязки в клубе, передав ее Самиру Хандановичу, а на матч Лиги Европы с Рапидом (1:0) форвард отказался ехать добровольно.

Тем не менее, несмотря на все разногласия, Джузеппе Маротта заявил, что клуб все равно намерен предложить Мауро новый договор.

В свою очередь, к звезде нерадзурри проявляет интерес Наполи, готовый платить ему 9 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.