Зинченко установил невероятный рекорд в АПЛ

Новости спорта: Украинец Александр Зинченко стал рекордсменом английской Премьер-лиги, выиграв все матчи, в которых он принимал участие.

Напомним, накануне он провел полный матч 28-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (1:0) на позиции левого защитника.

"Горожане" побеждали во всех тринадцати поединках чемпионата Англии, в которых 22-летний украинец появлялся на поле. Зинченко стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, кому покорилось это достижение.

Отметим, что в этом сезоне Александр Зинченко провел 16 поединков в составе "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых отметился одним голом и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Зинченко получил 7,1 балла за матч с "Вест Хэмом" от WhoScored.