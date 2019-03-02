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Дуэлунд рассчитывает подготовиться к матчу Динамо с Челси

Дуэлунд рассчитывает подготовиться к матчу Динамо с Челси
07:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Первый датский игрок в чемпионатах Украины Миккель Дуэлунд рассказал о периоде своего восстановления после травмы.

Датский футбольный полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о своем восстановлении после травмы, а также будущем противостоянии с английским клубом "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы.

Игрок отметил, что хочет вернуться на поле как можно скорее, сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Все идет хорошо, моя цель - подготовиться к матчам с "Челси". Возможно, к обеим встречам, или же к ответной, который состоится 14 марта. Я очень близок к тому, чтобы снова тренироваться с командой, и надеюсь, что это произойдет на следующей неделе. У меня была тяжелая травма с двойным переломом голеностопного сустава, но она отлично зажила во время реабилитации в клинике ProTreatment в Дании, которая сотрудничает с киевским "Динамо". Все указывает на то, что меня ожидает не такой длительный перерыв, как врачи опасались сначала. Их прогноз был такой: три-четыре месяца, а прошло около двух, и я готов вернуться. Хочу сделать это как можно скорее. Противостояние с "Челси"? Конечно, лондонский клуб - сложный соперник, но учитывая опыт "Динамо" в международных матчах, мы не должны никого бояться. Даже "Челси", - сказал Дуэлунд.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Челси, Миккель Дуэлунд.
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