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Суббота, 02.03.2019
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Основной защитник Динамо вернулся в общую группу

Основной защитник Динамо вернулся в общую группу
06:02 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Венгерский центрбек Тамаш Кадар уже тренируется в общей группе и имеет шанс выйти в матче против Десны.

В нынешнем году венгр еще не играл за Динамо из-за болезни.

Защитник Динамо Тамаш Кадар готовится к матчу против Десны в чемпионате Украины, сообщает ТК Футбол.

Кадар вернулся к тренировкам в общей группе команды Александра Хацкевича после того, как пропустил три стартовые игры Динамо в 2019 году против Олимпиакоса (2:2 и 1:0) и Зари (5:0), в которых не принимал участие из-за болезни.

Во всех трех матчах на позиции центбрека играл Артем Шабанов.

В нынешнем сезоне на счету Кадара 25 матчей во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.

Матч между Десной и Динамо состоится в Чернигове в субботу, 2 марта. Начало встречи — в 14:00.

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ФК Динамо (Киев), Александр Хацкевич, Тамаш Кадар, Томаш Кадар.
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