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Де Йонг вновь стал лучшим игроком чемпионата Нидерландов

Де Йонг вновь стал лучшим игроком чемпионата Нидерландов
23:59 Пт, 1 Март 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Звездный игрок Аякса Френки Де Йонг стал лучшим игроком Эредивизи в феврале.

Полузащитник Аякса Френки Де Йонг стал лучшим игроком Эредивизи в феврале, информирует официальный сайт лиги.

В четырех февральских матчах центральный хавбек отличился одним ассистом и помог Аяксу одержать три победы.

В борьбе за эту награду Де Йонг обошел голкиперов Яниса Бласвиха и Кеннета Вермеера из Хераклеса и Фейеноорда соответственно. Ранее 21-летний игрок также становился лучшим – в декабре.

В текущем сезоне Де Йонг провел 36 поединков в составе Аякса, забив 4 гола и отдав две результативных передачи.

Напомним, в январе Барселона объявила о приобретении Де Йонга за 75 миллионов евро.

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Все по теме:

ФК Аякс, Эредивизи, Френки де Йонг.
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