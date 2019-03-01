Де Йонг вновь стал лучшим игроком чемпионата Нидерландов

Новости спорта: Звездный игрок Аякса Френки Де Йонг стал лучшим игроком Эредивизи в феврале.

Полузащитник Аякса Френки Де Йонг стал лучшим игроком Эредивизи в феврале, информирует официальный сайт лиги.

В четырех февральских матчах центральный хавбек отличился одним ассистом и помог Аяксу одержать три победы.

В борьбе за эту награду Де Йонг обошел голкиперов Яниса Бласвиха и Кеннета Вермеера из Хераклеса и Фейеноорда соответственно. Ранее 21-летний игрок также становился лучшим – в декабре.

В текущем сезоне Де Йонг провел 36 поединков в составе Аякса, забив 4 гола и отдав две результативных передачи.

Напомним, в январе Барселона объявила о приобретении Де Йонга за 75 миллионов евро.