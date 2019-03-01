Экс-игрок Динамо Калитвинцев будет выступать в Арсенале-Киев

Новости спорта: Сын легенды Динамо Юрия Калитвинцева в качестве свободного агента перешел в Арсенал-Киев.

26-летний украинский полузащитник Владислав Калитвинцев подписал контракт с киевским «Арсеналом». Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019.

Калитвинцев может дебютировать за «Арсенал-Киев» уже воскресенье, 2-го марта, в матче 20-го тура УПЛ против донецкого «Олимпика». Начало встречи в 14:00.

Последним клубом Калитвинцева было киевское «Динамо», которое он покинул в январе, получив статус свободного агента. В текущем сезоне Калитвинцев появлялся на поле лишь однажды, сыграв 19 минут в матче 7-го тура Премьер-лиги против «Карпат» (0:2).

Ранее Владислав на правах аренды выступал за чешский «Слован», одесский «Черноморец» и луганскую «Зарю».

Контракт Калитвинцева принадлежал «Динамо» с 2009-го года.