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Смалийчук покидает ФК Карпаты из-за скандального видео

Смалийчук покидает ФК Карпаты из-за скандального видео
20:45 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта: Олег Смалийчук ушел с поста вице-президента ФК Карпат, который занимал 2 года.

Вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук сообщил, что он покинул свой пост после того, как было опубликовано видео, где он в компании фанатов «львов» матерно оскорбляет еще один львовский клуб — ФК «Львов».

«Прошу прощения у всех болельщиков футбола и особенно у тех, чьи дети смотрели это видео. За свои слова и поступки нужно отвечать. С этого момента я уже не вице-президент ФК «Карпаты». Спасибо всем за поддержку. Это был действительно крутой период моей жизни! Приходите на дерби, любите футбол! Встретимся на фан-секторе! Вперед, «львы», — написал Смалийчук на своей странице в Facebook.

Смалийчук занимал пост вице-президента «Карпат» с ноября 2017-го года. Ранее Смалийчук работал футбольным агентом.

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ФК Карпаты, УПЛ, ФК Львов, Олег Смалийчук.
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