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Первая лига. ПФК Сумы остаются и продолжат борьбу

Первая лига. ПФК Сумы остаются и продолжат борьбу
21:48 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Сумский футбол не лишится команды в Первой лиге Украины, как это объявлялось ранее.

Официальный аккаунт ПФК Сумы в Инстаграм сообщает, что клуб продолжит выступление в Первой лиге. Об этом договорились президент клуба Сергей Ващенко и президент ПФЛ Сергей Макаров.

«ПФК Сумы благодарит всех друзей клуба, в особенности болельщиков, которые обратили внимание на судьбу клуба. В результате переговоров, Президент ПФК Сумы Ващенко Сергей Иванович, и Президент ПФЛ Макаров Сергей Дмитриевич пришли к соглашению о продолжении участия клуба в Лиге».

 
 
 
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ПФК «Сумы» благодарит всех друзей клуба, в особенности болельщиков, которые обратили внимание на судьбу клуба. В результате переговоров, Президент ПФК «Сумы» Ващенко Сергей Иванович, и Президент ПФЛ Макаров Сергей Дмитриевич пришли к соглашению о продолжении участия клуба в Лиге. Не менее важным остается решение КДК ФФУ относительно клуба. Именно это решение сформирует дальнейший дух команды, мысли о будущем и конечно же привлекательность для спонсоров, на деньги которых и может существовать клуб. Ждем всех на наших играх. Календарь матчевых встреч, будет доступен в ближайшее время!

Публикация от PFC Sumy (@pfc_sumy)

 

«Не менее важным остается решение КДК ФФУ относительно клуба. Именно это решение сформирует дальнейший дух команды, мысли о будущем и, конечно же, привлекательность для спонсоров, на деньги которых и может существовать клуб. Ждем всех на наших играх. Календарь матчевых встреч, будет доступен в ближайшее время!».

Напомним, что в конце февраля Ващенко сообщил, что клуб снимается с Первой лиги.

Ранее Ващенко заявлял, что ПФЛ может заставить его снять клуб с участия в турнире из-за исключения из Первой лиги харьковской Кобры, где он занимал руководящую должность.

В феврале ФФУ сообщила об открытии производства в отношении Ващенко.

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Чемпионат Украины, Первая лига, ПФК Сумы.
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